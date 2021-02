Luật sư của ông Trump: Thượng viện không thể kết tội Tổng thống mãn nhiệm

Ngày 2/2, nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Thượng viện sẽ không thể kết tội ông Trump vì ông không còn tại vị.

Ngày 2/2, các luật sư của ông Trump đã đưa ra câu trả lời trước nỗ lực luận tội của Hạ viện. Các luật sư, bao gồm Bruce Castor và David Schoen cho rằng Thượng viện, không thể bỏ phiếu kết tội thân chủ của mình do ông Trump không còn tại vị. Ngoài ra, các phát ngôn của ông Trump về cuộc bầu cử và trước cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 cũng được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất.



Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: euronews

Trong khi đó, những người phụ trách luận tội do Hạ viện chỉ định cho rằng, cựu Tổng thống Mỹ đã bị luận tội trong lúc đang đương vị và nhấn mạnh rằng đã từng có tiền lệ luận tội các cựu quan chức trong lịch sử Mỹ. Những người này nhấn mạnh, Thượng viện Mỹ cần kết tội ông Trump và cấm ông được ra tranh cử và nắm giữ các vị trí trong chính quyền trong tương lai do đã đe dọa hệ thống hiến pháp bảo vệ các quyền tự do của người dân Mỹ.

Ông Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần trong một nhiệm kỳ và phiên xét xử tại Thượng viện sẽ bắt đầu ngày 9/2 tới. Gần như chắc chắn cựu Tổng thống Donald Trump sẽ lại được Thượng viện “tha bổng” vì để kết tội ông Trump sẽ phải cần tới ít nhất 67/100 thượng nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ và đây được coi là nhiệm vụ bất khả thi đối với các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ.

(Theo: PV/VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/the-gioi/luat-su-cua-ong-trump-thuong-vien-khong-the-ket-toi-tong-thong-man-nhiem-835045.vov