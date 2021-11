Long An hỗ trợ Đồng Tháp phòng, chống dịch

Đoàn công tác tỉnh Long An đến thăm, tặng trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19 cho Đồng Tháp. Sáng ngày 06/11/2021, bà Đoàn Thị Nghiệp – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tiếp đoàn công tác tỉnh Long An. Đoàn tỉnh Long An do bà Lê Thị Cẩm Tú – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác tỉnh Long An hỗ trợ Đồng Tháp 300 triệu đồng cùng 5.000 bộ trang phục phòng hộ y tế; 10.000 khẩu trang y tế và 5.000 test nhanh kháng nguyên Covid-19. Bà Lê Thị Cẩm Tú – Trưởng đoàn công tác tỉnh Long An bày tỏ hy vong nguồn hỗ trợ sẽ tiếp sức, chia sẻ cùng Đồng Tháp trong công tác phòng chống dịch.

Bà Đoàn Thị Nghiệp cảm ơn và bày tỏ trân trọng đối với sự động viên, tình cảm từ tỉnh Long An dành cho Đồng Tháp. Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cam kết, nguồn hỗ trợ sẽ được phân bổ, sử dụng đúng mục đích. Bà Đoàn Thị Nghiệp đồng thời muong muốn cả 2 địa phương sẽ sớm kiểm soát thật tốt dịch bệnh, chúc tinh thần đoàn kết giữa 2 tỉnh ngày càng bền chặt.

Thu Trang/THĐT