Lời ru từ những nơi xa

Cuối năm 2019, vi rút Corona xuất hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc) rồi lan sang nước ta vào đầu năm 2020. Khi dịch bùng phát đợt 2, đợt 3, Corona đã được WHO đổi tên thành Covid-19. Đất nước lâm nguy, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đồng lòng chống dịch.

Cuối năm 2019, vi rút Corona xuất hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc) rồi lan sang nước ta vào đầu năm 2020. Khi dịch bùng phát đợt 2, đợt 3, Corona đã được WHO đổi tên thành Covid-19. Đất nước lâm nguy, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đồng lòng chống dịch.