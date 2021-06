Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/6: ĐT Việt Nam đấu ĐT Indonesia

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/6 và rạng sáng 8/6, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT Indonesia ở lượt trận thứ 6 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo là giành trọn 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng. Sau 5 lượt trận, ĐT Việt Nam dẫn đầu bảng G với 11 điểm, hơn ba đội đứng sau là UAE, Thái Lan và Malaysia 2 điểm. Trong khi đó, Indonesia mới có 1 điểm/6 trận và chắc chắn bị loại.

Mặc dù đã bị loại nhưng Indonesia lại chơi rất quyết tâm dưới thời HLV Shin Tae-yong. Bằng chứng là họ đã cầm hòa Thái Lan với tỉ số 2-2 ở lượt trận thứ 6 dù 2 lần bị Voi chiến vượt lên dẫn trước. Do đó, ĐT Việt Nam cần đề cao cảnh giác trước đội bóng xứ vạn đảo.

HLV Shin Tae-yong là một nhà cầm quân trẻ và có bảng thành tích rất ấn tượng, thậm chí hơn cả HLV Park Hang-seo. Trong quá khứ, hai nhà cầm quân này đã đọ sức với nhau 10 lần ở cấp câu lạc bộ và HLV Shin Tae-yong đang áp đảo HLV Park Hang-seo.

Theo đó, HLV Park Hang-seo đã giáp mặt với HLV Shin Tae-yong 10 lần ở cấp CLB và thua đến 8 trận, thắng 1 trận và hòa 1 trận. Khi ở Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo dẫn dắt các CLB Chunnam Dragons và Sangju Sangmu, còn ông Shin Tae-yong dẫn dắt CLB Seongnam Ilhwa (Seongnam FC).

Trong 3 năm dưới thời HLV Shin Tae-yong, Seongnam FC là một trong những đội bóng mạnh nhất Hàn Quốc và châu Á. Họ từng vô địch Champions League châu Á vào năm 2010 và FA Cup Hàn Quốc vào năm 2011.

Trong khi đó, các câu lạc bộ do HLV Park Hang-seo chịu trách nhiệm đều thuộc diện trung bình yếu. Vì vậy, dễ hiểu tại sao HLV Park Hang-seo đang thua nhiều hơn thắng trước người đàn em.

Về lịch sử đối đầu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Indonesia, “Những ngôi sao vàng” đang nhỉnh hơn, khi giành 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ thua 1 trận trong 5 lần so tài gần nhất trước đối thủ.

Với dàn cầu thủ đồng đều, có kinh nghiệm hơn Indonesia, ĐT Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Do đó, nếu thi đấu đúng khả năng của mình, thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm.

Theo lịch thi đấu bóng đá, trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia diễn ra vào lúc 23h45 ngày 7/6 (giờ Việt Nam). Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Ngoài trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia, lịch thi đấu bóng đá hôm nay còn có các trận đấu khác như ĐT UAE vs ĐT Thái Lan, hay như trận giao hữu quốc tế giữa Đức vs Latvia./.

Theo: VOV.VN

Link gốc