Lập tổ công tác trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch covid-19 tại Sa Đéc

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổ công tác gồm có 6 người do ông Phan Văn Thắng- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm tổ trưởng, phụ trách chỉ đạo, điều hành chung. Các thành viên trong tổ được chia làm 5 nhóm gồm: nhóm tầm soát, truy vết, điều trị Covid-19 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu phụ trách; Nhóm chỉ đạo quản lý, thực hiện cách ly xã hội do ông Nguyễn Văn Hiểu Giám đốc Công an tỉnh phụ trách ; Nhóm xây dựng, thiết lập mở rộng “vùng xanh”, điều hành hoạt động của tổ nhân dân tự quản, lực lượng xung kích, tình nguyện do ông Lê Thành Công Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phụ trách; Nhóm chỉ đạo công tác hậu cần, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh do ông Trần Trí Quang Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phụ trách và nhóm tổng hợp, phân tích số liệu, đánh giá tình hình do ông Nguyễn Minh Ngọc-Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ phụ phụ trách. Thời gian hoạt động của Tổ là từ ngày 15/8 đến ngày 25/8. Nhiệm vụ của tổ công tác là thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc, UBND thành phố Sa Đéc, ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Sa Đéc về tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Phan Văn Thắng cho biết tổ công tác lần này thể hiện quyết tâm của tỉnh dập tắt dịch bệnh ở Sa Đéc trong 10 ngày tới. Để làm được việc này, rất cần sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân. Ông Phan Văn Thắng chỉ đạo thành phố Sa Đéc phải thiết lập giới nghiêm trong những ngày tới, cao điểm từ 18 giờ ngày 15/8 đến ngày 22/8, trong khoảng thời gian này, lực lượng chức năng sẽ xử lý thật nghiêm tất cả các trường hợp ra khỏi nhà không cần thiết; Kiểm soát chặt chẽ các khu phong tỏa; bố trí đội ngũ nhân lực hỗ trợ người dân đi chợ, vận động người dân cố gắng chia sẻ khó khăn cùng chính quyền thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch để mang lại kết quả cao nhất./.

CTV: Long Vĩnh