Lập chốt kiểm soát ra vào khu công nghiệp Sa Đéc

Để kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào khu công nghiệp Sa Đéc, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Sa Đéc đã thành lập 3 chốt ở các lối ra vào của khu công nghiệp.

Các chốt được đặt tại lối vào khu A, tiếp giáp với đường ĐT.852 thuộc địa bàn phường An Hòa, đầu đường nội bộ số 5 thuộc khu C trên địa bàn phường Tân Quy Đông và lối vào khu công nghiệp C mở rộng thuộc địa bàn ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông.

Theo đó, người và phương tiện muốn vào khu C khu công nghiệp Sa Đéc sẽ không vào cổng chính ở vòng xoay phường Tân Quy Đông mà sẽ đi 1 hướng duy nhất từ lối vào khu C mở rộng gần cầu Thông Lưu thuộc xã Tân Khánh Đông. Người và phương tiện muốn qua chốt kiểm dịch phải có 1 trong 3 loại giấy tờ theo quy định. Đó là giấy test nhanh có kết quả âm tính với Covid-19, hoặc kết quả âm tính khi xét nghiệm PT-PCR còn thời hạn, hoặc giấy chứng nhận đã tiêm 1 mũi vắc xin ngừa Covid-19 trở lên.

Hiện tại, khu công nghiệp Sa Đéc có 18 doanh nghiệp đang hoạt động, gần 2.000 công nhân. Các doanh nghiệp triển khai thực hiện sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”. Trước đó, tại các cửa ngõ vào địa bàn thành phố cũng đã thành lập các chốt kiểm soát.

Long Vĩnh/THĐT