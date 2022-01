Lãnh đạo tỉnh tiếp tục chuyến công tác chúc Tết

Các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh tiếp tục đến thăm, chúc Tết tại các địa phương, đơn vị. Sáng ngày 25/01/2022, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc Tết Công an tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

Tại Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao toàn lực lượng trong thời gian qua đã có những đóng góp tích cực cho tỉnh nhà trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Trong đó có giai đoạn cần huy động lực lượng lớn tham gia với tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn lực lượng công an tỉnh nhà tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, duy trì an ninh trật tự, đối ngoại phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, yên bình.

Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm gia đình ông Võ Xuân Nghĩa – Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Phạm Thiện Nghĩa bày tỏ tri ân với những đóng góp của ông Võ Xuân Nghĩa cho sự phát triển tỉnh nhà. Qua đó, mong muốn ông Võ Xuân Nghĩa tiếp tục đồng hành với lãnh đạo tỉnh, góp ý, xây dựng cho sự phát triển của quê hương Đồng Tháp.

Đoàn cũng đế thăm và chúc Tết nông dân sáng tạo tiêu biểu Võ Hào Em – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ HTT Phi Long, ở phường 1. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tư duy sáng tạo và tinh thần dám nghĩ dám làm của nông dân Võ Hào Em. Anh là người đã sáng chế máy phun thuốc điều khiển từ xa. Trong 1 ngày, máy có thể hoạt động suốt 8 giờ phun thuốc cho khoảng 30 ha lúa. Dự án Máy phun thuốc điều khiển từ xa cũng đã đạt giải nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ XVI, 2020 – 2021.

Cùng ngày các đoàn công tác khác của tỉnh cũng đã đến các địa phương khác, thăm các gia đình chính sách, người có công, các mô hình kinh tế tiêu biểu, hợp tác xã, tổ nhân dân tự quản…

Phương Nga/THĐT