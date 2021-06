Lãnh đạo tỉnh làm việc với TP.Sa Đéc về công tác phòng chống dịch Covid-19

Chiều ngày 30/6, ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Sở Y tế và một số ngành liên quan đến làm việc với Thường trực Thành ủy Sa Đéc về công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố.

Hiện tại trên địa bàn thành phố Sa Đéc đang có 2 ổ dịch, gồm: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Xí nghiệp May 6. Trong đó, ổ dịch ở Xí nghiệp May 6 đang có diễn biến phức tạp khi đã phát hiện đến 29 ca mắc và nghi mắc Covid-19 nằm trong chuỗi lây từ BN15182 là con của BN 14437 ở khoa Nội C – Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Ngoài ra, tại Trạm Y tế xã Tân Phú Đông vừa có 1 trường hợp test nhanh dương tính với Covid-19. Liên quan đến các ổ dịch trên địa bàn, hiện tại thành phố đã truy vết được 459 người, đang thực hiện đưa vào cách ly tập trung tại 2 khu cách ly ký túc xá Trường Chính trị tỉnh và Cơ sở 1 Trường CĐCĐ Đồng Tháp. Hai điểm cách ly này có sức chứa khoảng 500 người. Địa phương cũng đang bàn với Xí nghiệp May 6 để chuyển nơi này thành điểm cách ly cho các F1 của các ca mắc và nghi mắc phát hiện tại đơn vị.

Để thực hiện tốt công tác truy vết, dập dịch trên địa bàn thành phố, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết đã liên hệ với Trường Đại học Y dược Cần Thơ chi viện 70 giảng viên và sinh viên tiếp ứng cho thành phố. Lực lượng này sẽ có mặt tại thành phố Sa Đéc từ chiều ngày 01/7. Đối với trường hợp nghi mắc tại Trạm Y tế xã Tân Phú Đông được đưa đi cách ly cùng với các F1. Ông Đoàn Tấn Bửu đề nghị địa phương cần sớm bố trí người thay thế để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương.

Ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho rằng tình hình dịch bệnh ở thành phố Sa Đéc đang diễn biến rất phức tạp. Tốc độ truy vết của địa phương những ngày qua vẫn còn chậm cần phải đẩy nhanh tốc độ truy vết. Ngoài 2 khu cách ly tập trung đã chuẩn bị từ trước, thành phố cần có kịch bản cho những tình huống xấu hơn, chuẩn bị trưng dụng thêm các khu cách ly khác. Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo tỉnh kịp thời cử 1 tổ chuyên môn hỗ trợ thành phố trong công tác dập dịch trong những ngày tới.

Long Hậu/THĐT