Lãnh đạo tỉnh làm việc với BMC Đồng Tháp

Ngày 26/5/, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã có buổi làm việc với người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Đồng Tháp BMC) về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch 2021.

Năm 2020, Đồng Tháp BMC có tổng doanh thu hơn 594 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 98,9 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước 186 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh so với trước khi Cổ phần hóa, tức từ năm 2016 đến nay, tăng đều qua các năm. So sánh với mốc năm 2016 thì năm 2020 có tổng doanh thu tăng 79%.

Trên cơ sở tạm tính sản lượng cát năm nay giảm và những khó khăn khách quan khác, công Cty giảm mục tiêu so với năm 2020. Cụ thể, tổng doanh thu năm 2021 sẽ là 500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng, nộp ngân sách 150 tỷ đồng. Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết sẽ rà soát lại cụ thể.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Công ty tham gia vào các công trình giao thông, đầu tư trung và dài hạn của tỉnh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khuyến khích người lao động đổi mới sáng tạo, tạo thêm sản phẩm – dịch vụ mới.

BMC Đồng Tháp hiện có các lĩnh vực hoạt động: Khai thác cát, đầu tư khai thác các khu cụm công nghiệp, thi công xây dựng, vận tải và thiết kế.

Mạnh Thường/THĐT