Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ đầu năm với lực lượng công an Đồng Tháp

Sáng ngày 01/02, Công an tỉnh tổ chức họp mặt đầu Xuân Quý Mão với gần 230 cán bộ chiến sĩ, đại diện lực lượng công an trong tỉnh. Ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Thông tin tại buổi họp mặt, lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết được đảm bảo. Nổi bật là công tác đảm bảo ANTT lễ hội đón chào năm mới và trật tự ATGT.

Ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đánh giá cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an Đồng Tháp. Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lực lượng công an toàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốm, cán bộ, chiến sĩ toàn ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, chủ động trong việc phòng ngừa, phát hiện, tham mưu giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống. Nâng cao năng lực tham mưu, dự báo tình hình và tiếp tục xây dựng lực lượng công an Đồng Tháp thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

