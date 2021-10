Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp kiểm tra việc đón rước người dân về quê

Sáng nay, ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã đến huyện Tam Nông kiểm tra việc đón người dân tại thành phố Hồ Chí Minh về quê.

Huyện Tam Nông đã bố trí lực lượng công an và quân sự đón người dân tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh và dẫn đoàn chạy về tập kết tại điểm trường THCS Tràm Chim. Ngành y tế huyện tiến hành test nhanh và test PCR cho từng người. Huyện cũng chỉ đạo UBND xã đến đón người về cách ly theo quy định. Tại điểm đón tiếp, lực lượng đoàn thể đã hỗ trợ mì, sữa, nước uống cho người dân. Trong quá trình rước, đoàn đã bố trí thêm xe để chở phụ nữ mang thai, trẻ em và người lớn tuối.

Ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra tại xã Phú Cường, địa phương đã bố trí 6 điểm để đón người dân. Qua 2 ngày, xã đã đón 139 người về. Phó chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi người dân được rước về, động viên tinh thần bà con cách ly đảm bảo an toàn để sớm về nhà. Đồng thời, chỉ đạo huyện Tam Nông bố trí các khu vực cách ly phải phân nhóm người có yếu tố nguy cơ và người dân đã được tiêm ngừa để dễ dàng theo dõi, hỗ trợ bà con. Riêng các trường hợp đủ điều kiện cách ly tại nhà phải hướng dẫn kỹ cả gia đình việc cách ly đảm bảo an toàn phòng chống dịch./.

CTV: Hoàn Quân