Lãnh án 5 năm tù vì có hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

Sáng nay, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Hữu Thuận, 65 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, từ năm 2016 đến năm 2022, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Hữu Thuận tự nguyện tham gia tổ chức “chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân thành lập và cầm đầu. Đây là tổ chức mà Bộ Công an đã đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố. Bị cáo Thuận đã đăng tải nhiều bài viết, chia sẻ, bình luận, nhắn tin trên các tài khoản facebook cá nhân của mình với nội dung xuyên tạc, phỉ báng lãnh tụ Hồ Chí Minh và những người lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời thu thập thông tin hơn 2.000 người dân ở nhiều tỉnh, thành phố phía Nam để lập danh sách người dân trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm tổng thống đệ tam Việt Nam cộng hòa với mục đích lật đổ chính quyền nhân dân, mong muốn đưa Đào Minh Quân về lãnh đạo đất nước. Hành vi của bị cáo Thuận đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến sự tồn tại, vững mạnh của chính quyền nhân dân, chế độ chính trị, kinh tế, xã hội đã được Hiến pháp quy định.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thuận mức án 5 năm tù giam và 4 năm quản thúc tại gia sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Cao Lê/THĐT