Lá chắn miền biên ải

Có mặt lúc 10 giờ sáng tại bến khách ngang sông Mương Miễu (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) đi Thị xã Tân Châu (An Giang), dưới cái nắng 37 – 38 độ làm người ta phải suýt xoa, ấy vậy mà những “chiến binh” áo xanh – những chiến sĩ tình nguyện của huyện biên giới Hồng Ngự đang căng mình kiểm soát dịch bệnh, phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Những ngày qua, Đồng Tháp là địa phương được nhiều sự quan tâm bởi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca tăng “kỷ lục” từ trước nay, dù những các dương tính với SARS-CoV-2 đều được cách ly ngay từ đầu. Tuy nhiên, địa bàn huyện biên giới Hồng Ngự có vị trí “địa lý” đặc biệt khi giáp ranh với nước bạn Campuchia và các tỉnh An Giang, Long An đều có trường hợp mắc Covid-19. Chính vì thế, những biện pháp kiểm soát chặt, phòng ngừa là việc làm cấp bách mà chính quyền địa phương đang chủ động triển khai thực hiện. Trong đó những chốt kiểm soát dịch bệnh tại các điểm giao nhau, bến khách ngang sông đã mang lại một hiệu quả thiết thực. Có được kết quả như hôm nay đó là sự hi sinh thầm lặng của hàng trăm chiến sĩ tình nguyện là những lực lượng: đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, chiến sĩ công an, dân quân, công tác viên y tế….