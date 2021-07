Kỷ niệm những ngày tình nguyện

Em là một đứa con của vùng đất Sen Hồng, được sinh ra và lớn lên với những tình yêu thương của gia đình, bạn bè và tất cả mọi người nơi đây. Em rất quý trọng mọi thứ nơi đây. Và khi lớn lên vào năm 2019 em thi đậu đại học, phải rời xa quê hương, gia đình và bạn bè để lên thành phố nhập học. Trong gần 2 năm qua dịch bệnh Covid-19 đã hoành hành và lây lan nhanh chóng gây nên sự lo lắng và bất ổn trong xã đời sống của mọi người dân. Trong gần 2 năm đó cũng là thời gian để em có cơ hội ra sức tham gia các chiến dịch tình nguyện để giúp đỡ người dân mình vượt qua những khó khăn trong kì dịch bệnh này. Em vẫn còn nhớ vào thời điểm dịch bệnh đang căng thẳng cả trong nước và quốc tế. Em đã tham gia Chương trình tình nguyện Tiếp sức mùa thi để giúp các em 2k2 được an toàn, bình tĩnh và tự tin để bước vào kì thi quan trong của cuộc đời mình. Hôm đó em đã được phân công trực tiếp sức các em tại điểm trực trường THCS Đặng Trần Côn, quận Tân Phú, TP. HCM. Em cùng với các đồng đội của mình đã tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y Tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” và luôn bảo vệ, cung cấp đầy đủ khẩu trang, thức ăn, đồ uống, dụng cụ học tập cho các em. Em cùng các anh chị chiến sĩ tình nguyện đã có một kì tiếp sức vui vẻ và rất giàu cảm xúc. Em vẫn còn nhớ như in cái cảm xúc ấy khi mình được gặp gỡ, động viên các em khi bước vào phòng thi và hỏi thăm các em khi bước ra phòng thi. Đó là những khoảnh khắc giàu tình cảm thời thanh xuân của em. Một chiến dịch tình nguyện cũng rất ý nghĩa đối với em trong kì đại dịch này đó chính là “Tình nguyện cấp phát dung dịch sát khuẩn để phòng chống Covid-19” tại Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ TP.HCM nằm trong chuỗi chương trình hành động phòng chống dịch Covid-19. Đây cũng là thời điểm dịch bệnh đang bùng phát nặng nề đối với các tỉnh, thành phố của nước ta. TP.HCM là một trong những nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt dịch này. Tại trung tâm em đã cùng mọi người đông dung dịch vào từng can, chai nhỏ để phát cho các đơn vị, người dân mình đem về để bảo vệ an toàn cho các nhân viên, cán bộ, người dân… của mình. Trong lúc làm nhiệm vụ em cùng mọi người cũng không quên tuân thủ thông điệp 5K. Tại điểm trực em cùng các chiến sĩ tình nguyện mỗi ngày đều chứng kiến có rất nhiều người đến lấy dung dịch để về sát khuẩn phòng dịch, trong lòng tụi em vừa mừng nhưng cũng đầy lo lắng. Mừng vì mọi người đều ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh và biết trang bị bảo vệ sức khỏe cho mình nhưng cũng lo lắng vì tình hình dịch bệnh đang ngày càng phức tạp và ảnh hưởng đến tính mạng và cuộc sống của mọi người. Chúng em chỉ mong rằng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi để cuộc sống của mọi người sớm được trở lại bình yên. Đó là những câu chuyện tình nguyện trong thời đại dịch Covid-19 của em. Mặc dù có khó khăn, mặc dù có nguy hiểm nhưng với những chiến sĩ như chúng em tất cả đều xứng đáng. Bởi đó chính là nhiệm vụ của những thanh niên chúng em nên làm cho người dân, cho đất nước mình “Khi Tổ quốc cần, thì có thanh niên”. Vì vậy, thông qua cuộc thi “Đồng lòng chống dịch” của Truyền hình Đồng Tháp em muốn gửi thông điệp với mọi người dân mình rằng hiện tại dịch bệnh đang lây lan, ảnh hưởng năng nề đến các tỉnh, thành trong đó có Đồng Tháp quê hương ta. Chúng ta là những người con, người dân của quê hương Đồng Tháp, của đất nước Việt Nam xinh đẹp, giờ đây Tổ Quốc đang cần tất chúng ta để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 thì chúng ta hãy vì Tổ quốc, vì mọi người hãy cùng nhau đồng lòng hưởng ứng. Hãy cùng nhau đồng lòng, kiên quyết, giữ vững tinh thần của mình và tuân thủ các thông điệp của Bộ Y tế, của đất nước để bảo vệ cho sức khỏe của mình cũng chính là bảo vệ cho sức khỏe của mọi người. Chúng ta hãy cùng nhau đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Trí Bình (Huyện Châu Thành, Đồng Tháp)