Kỷ niệm 93 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp

Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp long trọng tổ chức Kỷ niệm 93 năm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng, là chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp. Tại buổi lễ còn trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên (đợt 07/11/2022). Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã về dự.

Trước khi cùng ôn lại lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp qua 93 năm, đại biểu dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm tại Bia Tổ quốc ghi công xã Hòa An.

An Nam Cộng sản Đảng là chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Sa Đéc (nay là Đồng Tháp), thành lập năm 1929, có 6 đảng viên, do ông Phạm Hữu Lầu làm Bí thư. Đến nay, Đảng bộ tỉnh phát triển lớn mạnh với hơn 62.600 đảng viên, sinh hoạt tại 561 tổ chức cơ sở Đảng. Nhắc nhớ về truyền thống cách mạng vẻ vang, ông Lê Quốc Phong – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng biểu dương và ghi nhận công lao to lớn của các cán bộ, đảng viên và nhân dân qua các thời kỳ.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2022 cho 162 đảng viên, trong đó, có 24 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên.

Đối với thế hệ trẻ, buổi lễ còn tiếp thêm niềm tự hào, phấn đấu hết mình để trở thành lực lượng tiếp nối các thế hệ đi trước.

Với bề dày thành tích vẻ vang, hành trình 93 năm từ khi có Chi bộ Đảng đầu tiên luôn là nền tảng tốt đẹp góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát triển quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Mỹ Duyên/THĐT