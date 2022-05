KTXH những tháng đầu năm tuy có phát triển nhưng chưa như kỳ vọng

Sáng ngày 05/5, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 của UBND tỉnh. Phiên họp đánh giá tình hình KTXH trong tháng 4 và các tháng đầu năm 2022.

Theo đánh giá, các lĩnh vực có đà tăng trưởng khá mạnh là thủy sản, sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ và xuất khẩu. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt hơn 9.360 tỷ đồng, tăng 7,6% so cùng kỳ năm trước. Về kim ngạch xuất khẩu (không tính hàng hóa tạm nhập, tái xuất), lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt 507 triệu USD, đạt 42,8% kế hoạch, tăng 35,7% so với cùng kỳ 2021.

Lĩnh vực giáo dục đảm bảo tiến độ năm học. Tình hình phục hồi của doanh nghiệp sau Covid-19 và công tác lao động – đào tạo nghề đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 20.951 lao động được giải quyết việc làm, đạt 69,8% so với kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế. Giá một số loại nông sản còn thấp trong khi giá phân bón, thuốc BVTV tăng cao. Việc khôi phục kinh tế ở một số chỉ số tuy tăng nhưng chưa đạt như kỳ vọng. Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan cần đảm bảo các giải pháp đẩy mạnh phát triển, giữ mạch phục hồi. Trong đó, có các lĩnh vực cần được đặc biệt chú ý như giải ngân vốn đầu tư công, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ – du lịch, cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, cải cách hành chính. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là phải đạt các chỉ tiêu đã đề ra.

Duy Khánh/THĐT