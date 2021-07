Kiểm tra khu vực biên giới về công tác đấu tranh chống xâm nhập trái phép và chuẩn bị thi TN THPT

Sáng ngày 04/7, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra khu vực biên giới về công tác đấu tranh chống xâm nhập trái phép, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tại Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới bố trí chốt chặn chặt chẽ, không để nhập cảnh trái phép và lây lan dịch bệnh làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Các lực lượng báo cáo hàng ngày về tình hình, lực lượng, phương tiện để Tỉnh ủy, UBND tỉnh có những chỉ đạo chính xác, kịp thời.

Kiểm tra tại các điểm trường tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn huyện Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự, Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở các hội đồng thi đảm bảo chặt chẽ công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ an toàn đề thi và tình hình an ninh trật tự tại các khu vực diễn ra kỳ thi. Thường xuyên, giám sát theo dõi tình hình dịch tễ và sức khỏe, đảm bảo an toàn cho tất cả thí sinh tham gia kỳ thi năm nay.

CTV Thanh Mỹ/THĐT