Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và các kỳ thi tại huyện Châu Thành

Sáng ngày 14/5, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và đoàn công tác đã đến kiểm tra và làm việc với lãnh đạo huyện Châu Thành.

Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử gắn với phòng, chống dịch Covid-19, là lưu ý của Chủ tịch UBND tỉnh trong chuyến công tác này. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, liên tục cập nhật danh sách cử tri, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tiến hành bầu cử trong không khí phấn khởi, an toàn. Các nhiệm vụ khác cần tập trung là giữ vững an ninh trật tự, tăng cường nắm bắt thông tin, dư luận xã hội trong thời gian trước, trong và sau bầu cử để chủ động có phương án xử lý. Đồng thời, Uỷ ban Bầu cử huyện Châu Thành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra sai sót. Việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông cần đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Cái Tàu Hạ.

Duy Anh/THĐT