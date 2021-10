Khuyến cáo mới về tiêm vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai

Tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 ở phụ nữ mang thai còn thấp, trong khi, đây là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bệnh tăng nặng, biến chứng thai kỳ và tử vong nếu mắc COVID-19.

Nguy cơ không chỉ đối với người mẹ nếu mắc COVID-19 trong thai kỳ, mà còn có thể gây sinh non và tình trạng thai lưu. Do vậy, phụ nữ nên tiêm vaccine phòng COVID-19 trước hoặc trong khi mang thai vì lợi ích của việc tiêm phòng vượt trội hơn so với những rủi ro.

Đây là khuyến cáo y tế khẩn cấp mới dược CDC Mỹ công bố. Theo đó, khuyến cáo phụ nữ đang mang thai và cho con bú, người có kế hoạch sinh con nên tiêm vaccine COVID-19, để ngăn ngừa nguy cơ bệnh tăng nặng, tử vong và đặc biệt là biến chứng thai kỳ gây hại cho thai nhi.



Bộ Y tế đề nghị khẩn trương tiêm vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai trên 13 tuần.

CDC cũng yêu cầu các bác sĩ tư vấn cho phụ nữ mang thai về lợi ích của việc tiêm chủng, sự an toàn của các loại vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và các nghiên cứu khoa học.

Theo dữ liệu của CDC, chỉ có 31% phụ nữ mang thai tại Mỹ đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đến ngày 27/9/2021, đã có hơn 125.000 phụ nữ mang thai tại Mỹ được xác nhận mắc COVID-19. Trong đó, hơn 22.000 người phải nhập viện và đang tiếc có 161 trường hợp đã tử vong. Riêng trong tháng 8/2021 đã có 22 thai phụ tử vong.

Dữ liệu từ Mạng lưới giám sát bệnh nhân COVID-19 (COVID-NET) tại Mỹ trong năm 2021 cũng cho thấy, khoảng 97% phụ nữ thai nhập viện (do bệnh tật hoặc chuyển dạ) có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 đã không tiêm vaccine.

CDC khuyến cáo, phụ nữ mang thai mắc COVID-19 có triệu chứng, có nguy cơ nhập viện cao gấp hai lần và tăng 70% nguy cơ tử vong so với người tiêm vaccine.

Giám đốc CDC Mỹ TS. Rochelle Walensky nói: “Mang thai là một thời gian đặc biệt và cũng là một khoảng thời gian căng thẳng, đặc biệt đại dịch COVID-19 bùng phát là điều lo ngại lớn đối với các gia đình. Tôi đặc biệt khuyến khích phụ nữ mang thai hoặc đang lên kế hoạch sinh con tìm sự tư vấn của chuyên gia y tế và chuyên gia chăm sóc sức khỏe về lợi ích bảo vệ của vaccine COVID-19 để giữ an toàn cho thai nhi và người mẹ”.

Các nhà khoa học cho rằng, COVID-19 có thể khiến một số trẻ em lớn lên mà không còn mẹ ở bên cạnh. Điều này đã được chứng thực tế, trong đó, tại TP.HCM đã có hơn 1.500 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, thậm chí nhiều em mất cả cha lẫn mẹ vì COVID-19.

Theo Giám đốc CDC Walensky, các dữ liệu nghiên cứu đã cho thấy, tiêm vaccine COVID-19 trong bất kỳ thời điểm nào trong thời kỳ mang thai hoặc người mẹ đang cho con bú đều an toàn, hiệu quả và không gây tác dụng phụ đối với mẹ và bé.

“Trên thực tế, một số kháng thể từ vaccine có thể truyền từ mẹ sang con và giúp bảo vệ thai nhi. Cũng giống như bệnh cúm, các protein của hệ thống miễn dịch được kích hoạt trong cơ thể người mẹ sẽ truyền sang em bé”, bà Walensky nhấn mạnh.

CDC đặc biệt khuyến cáo, phụ nữ nên tiêm vaccine COVID-19 trước hoặc trong khi mang thai vì lợi ích cho cả mẹ và em bé họ vượt trội hơn so với những rủi ro.

Để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine ở phụ nữ mang thai, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế Việt Nam đã đề nghị, các đơn vị khẩn trương rà soát danh sách phụ nữ có thai từ 13 tuần trở lên trên địa bàn quản lý, lập kế hoạch và tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa sau khi giải thích nguy cơ/lợi ích và các đối tượng đồng ý tiêm chủng.

Theo đó, cần ưu tiên cho các địa bàn, khu vực đang có dịch và lực lượng y tế tuyến đầu, các đối tượng khác phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn. Tổ chức tiêm vaccine phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trước, trong và sau buổi tiêm chủng.

Theo “Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm vaccine COVID-19” của Bộ Y tế, phụ nữ mang thai, đang cho con bú chống chỉ định với vaccine COVID-19 Sputnik V.

(Theo: Thiên Bình/VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/khuyen-cao-moi-ve-tiem-vaccine-covid-19-cho-phu-nu-mang-thai-894990.vov