Không ngủ để dân ngủ

Có dịp đồng hành cùng các chiến sĩ biên phòng tỉnh Đồng Tháp mới cảm nhận đầy đủ những áp lực mà các chiến sĩ nơi đây phải gánh vác, tất cả phải sẵn sàng và áp lực tăng gấp trăm, gấp nghìn lần so với trước đây. Cách 100km so với trung tâm Thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp), huyện biên giới Hồng Ngự được ví như “cánh cửa lớn” giáp ranh nước bạn Campuchia cả đường bộ lẫn đường thủy với chiều dài hơn 17km. Tháp tùng cùng đoàn kiểm tra đường thủy của Đồn Biên phòng cửa khẩu Thường Phước sau trận mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, tôi bất chợt hỏi: “Mưa thế này thì các chiến sĩ ngoài kia có vào bờ để trú mưa hay không các đồng chí?”. Câu hỏi được đáp lại bằng sự chậm rãi: “Không đồng chí. Các chiến sĩ đậu phương tiện tại các phao nổi rồi mặc áo mưa”. Tôi cảm thấy thật phi thường, không nghĩ nó là sự thật, cùng đoàn ra tận đến các chiếc ca nô tuần tra, thật ngưỡng mộ, thật xót dạ khi thấy những cảnh như thế này.

Năm 2020, ca bệnh Covid-19 đầu tiên xuất hiện, phong trào chống dịch được nhà nhà, người người hưởng ứng thực hiện.Với những người lính quân hàm xanh ở tuyến đầu biên giới lại gánh thêm một trách nhiệm khác ngoài việc đảm bảo an ninh quốc gia thì còn phải là lá chắn cho miền biên ải, gác cho đồng bào được ngủ ngon. Tỉnh Đồng Tháp có tuyến biên giới giáp với nước bạn Campuchia khoảng 50km thuộc các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự. Chính vì thế, Bộ đội biên phòng cùng các lực lượng công an, quân sự triển khai nhiều chốt cố định, tổ kiểm soát lưu động từ đường bộ đến đường thủy thường trực 24/24 giờ mỗi ngày để bảo vệ an toàn khu vực biên giới. Lực lượng biên phòng Đồng Tháp đã phát hiện, bắt giữ hàng trăm vụ với nhiều đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Thiếu tá Trần Duy Ê – Chính trị viên, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước- BĐBP Đồng Tháp nhấn mạnh, để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngoài việc tăng cường lực lượng kiểm tra kiểm soát, thì còn trang bị các công cụ, phương tiện hỗ trợ để tuần tra kiểm soát trên sông và đường bộ. Các chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, an tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.