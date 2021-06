Khống chế đối tượng không chấp hành kiểm soát dịch bệnh khu vực biên giới

Lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới vừa khống chế đối tượng cản trở người thi hành công vụ. Đối tượng là Nguyễn Văn Nu, sinh năm 1997, trú tại Khóm Cay Da, phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự.

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 03/6, Nu điều khiển xe gắn máy qua địa bàn ấp 6, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, là khu vực kiểm soát biên giới thuộc Đồn Biên phòng Cầu Muống. Tổ công tác yêu cầu Nu dừng xe để đo thân nhiệt và hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19. Không chấp hành sự kiểm soát của lực lượng, Nu còn dùng lời nói thô tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Tổ công tác đã khống chế đối tượng Nguyễn Văn Nu đưa về Đồn Biên phòng Cầu Muống để làm rõ. Phối hợp với công an địa phương test nhanh, phát hiện đối tượng Nu dương tính với chất ma túy. Đơn vị đã bàn giao hồ sơ, đối tượng và phương tiện cho Công an xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an địa phương cho biết đối tượng Nguyễn Văn Nu trước đây đã từng sử dụng ma túy.

CTV Nguyễn Phú Quý/THĐT