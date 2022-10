Khởi tố thêm 2 bị can liên quan vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm 66-02D

Liên quan vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 66-02D, có thêm 2 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hai bị can vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Trần Lập Nghĩa, sinh năm 1975, ngụ phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng và Kim Thị Huỳnh Duy (nhân viên Trung tâm), sinh năm 1999, ngụ huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Trong đó, Trần Lập Nghĩa đã được xác định là đồng phạm trong vụ án.

Trước đó, Công an huyện Châu Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt quả tang 4 đối tượng tại Trung tâm 66-02D đang có hành vi nhận tiền hối lộ của các tài xế để bỏ qua lỗi phương tiện kiểm định không đạt và cấp giấy đăng kiểm đạt. Đến nay, Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng có liên quan.

CTV Đoàn Diểu/THĐT