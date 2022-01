Khởi công tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên

Để hạn chế ùn tắc cho TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang và góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực ĐBSCL, Dự án Đầu tư xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên đã được khởi công.

Lễ khởi công diễn ra sáng ngày 18/01/2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã đến dự. Phía Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo ngành giao thông đến dự.

Dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Tổng chiều dài trên 17km, tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, gồm vốn vay của Ngân hành phát triển Châu Á và một phần vốn đối ứng của Chính phủ.

Điểm đầu của Dự án kết nối với đường dẫn cầu Vàm Cống, điểm cuối kết nối với quốc lộ 91 tại khu vực Giáo xứ Cần Xây, phường Bình Đức, TP.Long Xuyên. Dự án không chỉ làm giảm ùn tắc trong nội ô TP.Long Xuyên mà còn phát huy hiệu quả cho các tuyến giao thông đã đầu tư trước đó như: Cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống và tuyến nối N2B ở Đồng Tháp, tuyến Lộ Tẻ – Rạch Sỏi qua địa bàn tỉnh Kiên Giang. Khi hoàn thành, tuyến tránh sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.Châu Đốc về cầu Vàm Cống chỉ còn một giờ.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá tầm quan trọng của Dự án trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và củng cố an ninh quốc phòng của tỉnh An Giang và cả khu vực. Để hoàn thành Dự án vào tháng 12/2023, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ GTVT tổ chức quản lý, điều hành và phối hợp chặt chẽ với ngành, địa phương để thực hiện. Tiêu chí là an toàn, chất lượng và đúng tiến độ. Chủ tịch nước cho biết, sắp tới sẽ tiếp tục đầu tư cho khu vực ĐBSCL với các dự án cao tốc đã được phê duyệt giai đoạn 2021-2025, trong đó có tuyến Mỹ An – Cao Lãnh ở Đồng Tháp.

