Khen thưởng bảo vệ bắt được trộm xe mô tô

Thượng tá Nguyễn Văn Luận – Phó Trưởng Công an huyện Cao Lãnh vừa đến trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho anh Lương Hùng Vĩ, là nhân viên bảo vệ LienVietPostBank, tại thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh. Anh Vĩ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30, ngày 4/03/2021, đang trực bảo vệ tại Ngân hàng thì anh Vĩ phát hiện 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) đến trước Ngân hàng và dùng đoản bẻ khóa xe mô tô. Khi chuẩn bị tẩu thoát thì anh Vĩ kịp thời bắt giữ giao cho công an xử lý.

