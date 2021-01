Khen thưởng 4 cá nhân bắt giữ đối tượng mang súng giải quyết mâu thuẫn

Tại xã Tân Khánh Đông, lãnh đạo Công an thành phố Sa Đéc vừa đến trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 4 cá nhân. Đây là những người có thành tích xuất sắc trong vụ khống chế thành công đối tượng mang theo súng đi giải quyết mâu thuẫn.

Các cá nhân được khen thưởng gồm: Thượng úy Huỳnh Chí Hải là cán bộ Công an xã Tân Khánh Đông cùng 3 công an viên là Lê Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Hậu và Lê Hiền Quý.

Trước đó, ngày 10/01/2021, do có mâu thuẫn tình cảm với con gái chủ hộ nên đối tượng Trần Thành Việt, 42 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tìm đến tận nhà tại xã Tân Khánh Đông, dùng súng đe dọa trả thù cá nhân. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường, tiếp cận đối tượng. Khi phát hiện công an, đối tượng Việt định rút súng chống trả để tẩu thoát nhưng đã bị khống chế bắt giữ. Lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng và 34 viên đạn, hiện đã gửi giám định đang chờ kết quả để xử lý đối tượng này về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

PV/THĐT