Khảo sát tiến độ xây dựng kè xử lý sạt lở bờ sông Tiền, huyện Lấp Vò

Sáng nay, ông Trần Văn Sáu – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp tiến hành khảo sát tiến độ thực hiện Dự án Xử lý cấp bách sạt lở sông Tiền khu vực xã Tân Mỹ và Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 399 tỷ đồng, thực hiện từ đoạn tiếp giáp kè Mỹ An Hưng B đến rạch Chùa Cạn. Chiều dài tuyến kè phía sông Tiền là 2.000m và một đoạn khóa từ sông Tiền đến cầu Thầy Lâm khoảng 200m. Dự án có mục tiêu chủ động phòng chống sạt lở bờ sông, đảm bảo an toàn cho khu vực có hơn 500 hộ dân, 20 cở sở kinh doanh và tuyến đường ĐT848 nối 2 tỉnh Đồng Tháp – An Giang.

Đến thời điểm hiện tại, công trình đạt khoảng 28% khối lượng, với các nội dung cụ thể như: Đúc, đóng cọc bê tông cốt thép, thả bao tải cát.

Dự án đang gặp khó khăn do triều cường lên cao làm chậm tiến độ thi công. Đối với các vấn đề khác, như việc chưa giải ngân kinh phí, ông Trần Văn Sáu – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho biết, sẽ có đề xuất để sớm giải ngân nguồn vốn cho dự án. Đối với mặt bằng thi công, địa phương tăng cường tuyên truyền vận động, giải thích người dân hiểu và sớm giao mặt bằng.

Hoàn Quân/THĐT