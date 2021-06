Khẩn trương xử lý ổ dịch tại Xí nghiệp May 6

Trước việc một công nhân của Xí nghiệp May 6 (TP.Sa Đéc) dương tính với Covid-19, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Xí nghiệp tạm ngưng hoạt động, công nhân ở tại chỗ, chờ kết quả xét nghiệm.

Sáng ngày 29/6, ông Đoàn Tấn Bửu chủ trì cuộc họp trực tuyến với các huyện Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành và thành phố Sa Đéc để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối với ổ dịch này.

Ca bệnh 15182 làm việc tại Xí nghiệp May 6, là con của bệnh nhân 14437 (ca bệnh đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp, ở khoa Nội C – BVĐK Sa Đéc). Trước khi BN15182 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 đã đến Xí nghiệp May 6 làm việc và tiếp xúc nhiều người.

Hôm qua, hơn 1.200 công nhân Xí nghiệp đã được xét nghiệm. Sáng ngày 29/6, Viện Y tế công cộng TP.Hồ Chí Minh thông báo kết quả mẫu gộp xét nghiệm bệnh phẩm tại Xí nghiệp phát hiện có một số mẫu dương tính với Sars-CoV-2.

Khẩn cấp triển khai giải pháp xử lý, phòng dịch bệnh tại đây, ông Đoàn Tấn Bửu yêu cầu trước mắt ngưng hoạt động, công nhân ở tại chỗ, chờ kết quả xét nghiệm. Cần thiết có thể trưng dụng Xí nghiệp May 6 thành khu cách ly tập trung. Thành phố Sa Đéc phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kích hoạt lại Trường Quân sự địa phương (cơ sở cũ) thành nơi lưỡng dụng. Trước mắt thu dung các trường hợp F1, sẵn sàng cho bệnh viện dã chiến. Huy động lực lượng ở các huyện phía Nam sông Tiền tham gia vào phòng, chống dịch bệnh. Áp dụng các biện pháp giãn cách tùy theo mức độ. Các địa phương chuẩn bị lực lượng sẵn sàng khi có thông tin về ca F0 thì tiến hành điều tra dịch tễ theo quy định.

Thu Thảo/THĐT