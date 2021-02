Khẩn cấp truy tìm cho bằng được 04 trường hợp liên quan BN2424

Theo đánh giá dịch tễ, BN2424 có triệu chứng lâm sàng, có khả năng đã nhiễm bệnh trước khi nhập cảnh trái phép vào địa phương, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Tháp đề nghị, bằng mọi cách phải truy vết, tìm kiếm cho bằng được các trường hợp còn lại có liên quan của BN2424.Trước mối nguy cơ lây lan mầm bệnh trong cộng đồng từ BN2424, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa thống nhất, tạm dừng các hoạt động lễ hội, sự kiện, vui chơi, giải trí để phòng, chống Covid-19 tại huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và thành phố Hồng Ngự. Trước đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã quyết định cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng nghỉ học từ ngày 01/3 đến hết ngày 06/3.Nhắc lại phương châm “chống dịch như chống giặc”, tất cả vì sự an lành của người dân, ông Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu tăng cường các lực lượng tại khu vực biên giới. Trong đó, chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin với tỉnh bạn và các địa phương có biên giới để chủ động phương án xử lý trong mọi tình huống; rà soát, đề nghị bổ sung các trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch. Lực lượng biên phòng thiết lập đường dây nóng, tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy vai trò của người dân trong tin báo, tố giác người trốn cách ly, người về từ vùng dịch hoặc có dấu hiệu nghi ngờ.Qua đánh giá tình hình có dấu hiệu tản dịch từ nước ngoài về nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ĐOÀN TẤN BỬU chỉ đạo ngành y tế chuẩn bị phương án cách ly, phân tuyến điều trị bệnh tại các địa phương biên giới, sẵn sàng cho các trường hợp đột xuất. Mầm bệnh đang có nguy cơ lây nhiễm cao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ tăng cường phòng hộ cá nhân, đảm bảo an toàn khi làm nhiệm vụ.