Kẹt xe trên tuyến Quốc lộ trong ngày đầu nghỉ lễ

Dù đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận cho ô tô lưu thông 2 chiều nhưng ùn ứ vẫn xảy ra, các tuyến đường ở tỉnh Tiền Giang vẫn kẹt xe kéo dài. Nhiều tuyến đường về miền Tây cũng kẹt xe hàng km trong nhiều giờ liền trong ngày đầu tiên nghỉ lễ. Trưa hôm nay, trên tuyến quốc lộ 30 đoạn từ đường dẫn lên cầu Cao Lãnh thuộc xã An Bình, huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp hướng đi ngã ba An Hữu cũng bị kẹt xe kéo dài. Vì trên tuyến này còn là nơi tiếp giáp giữa quốc lộ 30 với tuyến Hồ Chí Minh và tuyến N2, do đó khi lượng phương tiện đổ về đông gây nên quá tải.

Theo ghi nhận khoảng thời gian 12 giờ 30 đến 13 giờ trưa ngày 30/4, các phương tiện ngoài tỉnh liên tục đổ về. Hàng trăm ô tô, xe khách, xe tải, xe mô tô nối đuôi nhau đã bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn ứ xe kéo dài gần 10km, đoạn từ đường dẫn lên cầu Cao Lãnh, thuộc xã An Bình huyện Cao Lãnh đến xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh các phương tiện phải di chuyển nhích từng chút một. CSGT được huy động để phân luồng, điều tiết giao thông, giúp người dân thuận tiện khi lưu thông.