Huyện Tân Hồng thành lập 11 chốt kiểm soát dịch bệnh

Đến thời điểm này huyện Tân Hồng đã thành lập được 11 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn. Trong đó có 3 chốt vừa đưa thành lập thêm và đưa vào hoạt động trong ngày 02/6.

Các điểm chốt lập thêm được bố trí tại các cửa ngõ phía tỉnh Long An vào địa bàn huyện. Trong đó, có một chốt trên tuyến tỉnh lộ 842, thuộc địa bàn ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, giáp với xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện, người qua lại và đi hướng thành phố Hồ Chí Minh rất đông. Chốt thứ hai lập tại tuyến dân cư chợ Công Binh, ấp Phước Tiên, xã Thông Bình và chốt thứ ba đặt tại ấp Cây Me, xã Tân Thành A. Nơi đây giáp với xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Sáng ngày 02/6, lãnh đạo UBND huyện Tân Hồng cùng đoàn công tác đã đến khảo sát thực địa. Trao đổi với lãnh đạo UBND xã Thông Bình, Tân Thành A, Đồn Biên phòng Thông Bình, và các đơn vị liên quan khác, lãnh đạo UBND huyện Tân Hồng yêu cầu các đơn vị phối hợp cùng UBND hai xã nhanh chóng thành lập mới 3 chốt kiểm soát nêu trên. Cử cán bộ túc trực 24/24 tại các chốt, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào địa bàn huyện. Trung tâm Y tế huyện chủ động chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác phòng chống dịch.

Nơi ăn nghỉ, trực của cán bộ chiến sĩ trong suốt quá trình làm nhiệm vụ tại các chốt kiếm soát cũng được lãnh đạo UBND huyện lưu ý.

Thanh Tùng/THĐT