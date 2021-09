Huyện Tam Nông: Khen thưởng đột xuất Công an Phú Thành A

Chiều ngày 20/9, lãnh đạo UBND huyện Tam Nông đã đến khen thưởng đột xuất các trường hợp có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Có 1 tập thể và 6 cá nhân xã Phú Thành A được nhận Giấy khen của UBND huyện.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 18/9, Công an huyện Tam Nông phối hợp với Công an xã Phú Thành A triệt xóa 1 tụ điểm đánh bạc tại ấp Long Phú A với 17 đối tượng tham gia. Công an thu giữ tang vật có liên quan 12 bộ bài tây, 16 điện thoại di động, trên 22 triệu đồng tiền mặt…

Lãnh đạo UBND huyện biểu dương tinh thần lực lượng Công an xã Phú Thành A đã chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội.

Qua đó, giúp địa phương vừa phòng, chống dịch bệnh vừa ổn định an ninh trật tự xã hội ở địa phương.

Trần Trọng Trung/THĐT