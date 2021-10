Huyện đoàn Thanh Bình thăm, tặng quà trẻ em mồ côi do Covid-19

Đại diện Đoàn TNCS – HCM huyện Thanh Bình, đã phối hợp xã Đoàn Tân Bình và Tân Quới đến thăm và tặng quà cho một số em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ do Covid-19.

Đoàn đã đến động viên, khích lệ tinh thần các em, vượt qua khó khăn, cố gắng học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ. Mỗi em được nhận một phần quà và hỗ trợ một phần chi phí học tập sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Mỗi em sẽ được 1 đoàn viên, thanh niên tình nguyện tại địa phương hỗ trợ đồng hành trong cuộc sống, học tập. Hiện các xã Đoàn trên địa bàn huyện tiếp tục rà soát số lượng, lập danh sách các em mồ côi do Covid-19 để kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện mô hình “Người em của Đoàn” do Tỉnh Đoàn triển khai trên địa bàn tỉnh, đến nay, huyện Đoàn Thanh Bình đã nhận đỡ đầu cho 33 trẻ em mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ do Covid-19.