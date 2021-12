Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 2205/QĐ-TTg công nhận huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Cao Lãnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Cao Lãnh đã có bước phát triển khá toàn diện, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, 100% đường trục chính, đường liên ấp được cứng hóa; 17/17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Về cơ cấu sản xuất nông nghiệp, huyện Cao Lãnh dần chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, một số địa phương bước đầu đã hình thành được vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Trong quá trình triển khai thực hiện xuất hiện nhiều điểm nổi bật, cách làm mới, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị và cá nhân như trong sản xuất nông sản an toàn, nâng cao chất lượng nông sản; tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

(Theo: baochinhphu.vn)