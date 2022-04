Hơn 5.000 người tắm cồn Long Khánh (Hồng Ngự) ngày lễ 30/4

Cùng nhiều khu điểm du lịch khác trong tỉnh Đồng Tháp, bãi cồn Long Khánh ở huyện Hồng Ngự thu hút hàng ngàn du khách đến vui chơi tắm mát trong ngày nghỉ đầu tiên nghỉ lễ.

Bãi cồn Long Khánh đã trở thành địa điểm quen thuộc của nhiều du khách gần xa trong những kì nghỉ lễ tết. Lượng du khách đến bãi tắm luôn tăng cao mỗi năm. Ghi nhận từ khoảng 8 giờ sáng đến 15 giờ ngày 30/4 đã có hơn 5000 người đến bãi tắm cồn. Con số này tăng gấp 100 lần so với ngày thường và bằng 3 lần so vối ngày dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương vừa qua.

Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tại bãi tắm, hơn 30 chiến sĩ công an huyện và xã đã được huy động chia thành 4 tổ trực, tuần tra kiểm soát trên sông và đường bộ tại khu vực bãi tắm, nhắc nhở du khách không tắm ngoài phao giới hạn, đề phòng những hố sâu tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.