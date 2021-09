Hôm nay, Đồng Tháp ghi nhận 102 ca mắc Covid-19 mới

Trong ngày 02/9, toàn tỉnh đã xét nghiệm RT-PCR 5.158 mẫu cho 31.081 người và test nhanh 5.002 mẫu cho 6.104 người. Kết quả khẳng định có 102 ca dương tính Sars-CoV-2.

Các ca cụ thể:

– 52 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung.

– 22 ca trong khu vực phong tỏa.

– 28 ca trong cộng đồng.

Các ca trong cộng đồng phát hiện thông qua test sàng lọc, gồm:

+ Huyện Hồng Ngự: 12 ca, là 12 trường hợp vãng lai, sinh hoạt trên sà lan, ngụ ấp 1, xã Thường Phước 1.

+ Huyện Châu Thành: 10 ca. Gồm 9 ca ấp An Thuận, xã An Hiệp; 1 ca ở ấp An Hòa Nhất, xã Tân Bình.

+ TP.Cao Lãnh: 4 ca. Gồm: 3 ca ở khóm 3, phường 1; 1 ca ở ấp 1, xã Mỹ Trà.

+ TP.Sa Đéc: 1 ca, ở khóm 2, phường 2.

+ Huyện Lai Vung: 1 ca, ở ấp Tân Long, xã Hòa Thành.

Cũng trong ngày hôm nay, toàn tỉnh có 6 khu vực kết thúc phong tỏa. Tổng số khu vực còn phong tỏa là 102 khu vực.

Cùng ngày, UBND các huyện, thành phố đã hỗ trợ cho 185 lao động tự do với số tiền 278 triệu đồng. Tổng số lao động được hỗ trợ tính đến nay là 52.904 người, tổng số tiền trên trên 79,3 tỷ đồng.

PV/THĐT