Hội nghị lần thứ 8, BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Chiều ngày 31/3, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị đã xem xét, thông qua nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng. Trong đó có tờ trình về báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2022.

Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho thấy tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, phục hồi ở hầu hết các lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ ước đạt 28.500 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái; kim ngạch xuất khẩu đạt 322 triệu USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2021; chỉ số sản xuất công nghiệp đạt trên 103% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, ở lĩnh vực nông nghiệp, do chi phí vật tư, phân bón tăng cao, thị trường tiêu thụ vừa mới khôi phục nên giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 14.850 tỷ đồng, giảm 1,18% so cùng kỳ năm 2021.

Với dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức trong quý II, ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp ủy, chính quyền và địa phương cần tập trung tăng tốc toàn diện ở tất cả các lĩnh vực để phục hồi kinh tế.

Hội nghị lần này cũng đã nghe báo cáo tóm tắt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân của Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; thông qua tờ trình về việc ban hành kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

