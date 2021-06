Hé lộ nguyên nhân đâm chém ở Bệnh viên Sa Đéc

Liên quan vụ đâm chém ở bệnh viện đa khoa Sa Đéc vào ngày 10/6. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, bước đầu đã điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua đó, hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ.

Theo kết quả điều tra bước đầu, vụ việc xảy ra tối ngày 10/6. Nguyễn Văn Long, 25 tuổi, ngụ phường 3, TP. Sa Đéc đang dự tiệc sinh nhật tại nhà Lê Thành Tài thì chạy ra ngoài mua nước. Do điều khiển xe với tốc độ nhanh nên xém đụng đối tượng Trần Tấn Phúc, 22 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP. Sa Đéc. 02 bên lời qua tiếng lại. Lúc này, Long chạy về nhà Tài rủ nhóm bạn đang nhậu trở lại đánh Phúc. Nhóm của Long đã gặp nhóm bạn của Phúc. Trong lúc đánh nhau, Long dùng dao gây thương tích cho 1 người tên Đang trong nhóm của Phúc. Sau đó, Phúc nhặt con dao của Long làm rớt và đâm Long, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 02 nhóm thanh niên đều đưa bạn mình đến bệnh viện cấp cứu, gặp nhau nên tiếp tục xảy ra cự cãi, ẩu đả nhau trong bệnh viện. Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Đồng Tháp nói: khi đưa vào bệnh viện đa khoa Sa Đéc cấp cứu thì Long đã tử vong trước đó Phúc cùng với những người bạn của Phúc đưa Đang vào bệnh viện cấp cứu do phát hiện những người bạn của Long trước đó đã xảy ra ẩu đả trên đường Tôn Đức Thắng nên tiếp tục cải vả với nhau và Phúc cùng những người bạn Phúc đưa Đang đến bệnh viện khác để cấp cứu.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, Vụ việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhất thời giữa 02 nhóm thanh niên đã có sử dụng rượu bia, không phải là băng nhóm phức tạp trong xã hội. Một ngày sau khi lẩn trốn, Phúc đã đến Công an phường An Hòa, TP. Sa Đéc đầu thú. Hiện, Trần Tấn Phúc đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

CTV: Thanh Thảo