HĐND tỉnh thông qua 3 nghị quyết về tài chính, ngân sách

Kỳ họp chuyên đề về tài chính – ngân sách của HĐND tỉnh vào sáng nay, đã xem xét, thông qua một số nghị quyết nhằm kịp thời hỗ trợ cho công tác điều hành phát triển kinh tế – xã hội của UBND tỉnh.

Đại biểu đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 3 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Cụ thể là Nghị quyết thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách nhà nước; Nghị quyết về việc điều chỉnh phương án kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 do tỉnh quản lý và vốn phân bổ từ ngân sách Trung ương. Riêng Nghị quyết giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 vốn ngân sách do tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 3), HĐND tỉnh đã giao bổ sung gần 1.340 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư toàn giai đoạn là gần 25.400 tỷ đồng.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị các sở, ngành chuyên môn tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo nội dung các nghị quyết. Trong đó chú trọng khắc phục những hạn chế, khó khăn trong thời gian qua.

Chủ trì kỳ họp, ông Phan Văn Thắng – Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, những nghị quyết được thông qua có ý nghĩa quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà trước mắt và lâu dài. UBND tỉnh, các cấp, ngành và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết. Trong đó, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Duy Khánh/THĐT