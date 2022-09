HĐND tỉnh họp đột xuất, thông qua 10 nghị quyết về KTXH

Trong các nghị quyết đã được thông qua, Nghị quyết quy định về điều kiện, diện tích, nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp quy định, đảm bảo diện tích nhà ở tối thiểu là 10 m2 sàn/người. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, đáng chú ý là Nghị quyết chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, sẽ không thu học phí học sinh tiểu học do thực hiện Nghị định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp còn lại sẽ giảm 50% các khoản thu học phí trong năm học này. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã kiện toàn nhân sự. Cụ thể, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Trí Quang do điều động công tác khác. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông Ngô Hồng Chiều – Giám đốc Sở Tài chính do nghỉ hưu; ông Phan Văn Hợp, ông Nguyễn Ngọc Thương do nhận nhiệm vụ mới. Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Phan Hữu Phước – Giám đốc Sở Nội vụ và bà Huỳnh Thị Hoài Thu – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Ông Phan Văn Thắng – Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua.

Hoàn Quân/THĐT