Hàng ngàn du khách tham quan Làng hoa Sa Đéc ngày cuối tuần

Những ngày cận Tết, làng hoa Sa Đéc đã khoe sắc thắm, đây cũng là thời điểm làng hoa đẹp nhất trong năm. Hai ngày cuối tuần vừa qua, rất đông du khách đã đến đây tham quan, chụp ảnh.

Năm nay, các khu điểm du lịch ở Sa Đéc đã mạnh dạn đầu tư mới nhiều tiểu cảnh, trang trí hoa tươi tạo nên những khung cảnh bắt mắt thu hút du khách. Lượng khách đến tham quan trong 2 ngày cuối tuần vừa qua đã tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, có ngày thành phố đón cả chục ngàn du khách. Theo các chủ điểm du lịch, khách tham quan chủ yếu nhóm gia đình, ít khách đoàn do an toàn trong phòng dịch Covid-19.

Dự báo, lượng khách tham quan đến làng hoa Sa Đéc sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới do vào dịp cuối năm, đường hoa mở cửa cũng tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách.