Hàng loạt địa phương cho học sinh nghỉ Tết sớm phòng, chống dịch Covid-19

Hôm nay (31/1), ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội đã nhất trí với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh trên địa bàn thành phố nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sớm hơn 1 tuần để bảo đảm an toàn, phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, tất cả học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn thành phố bắt đầu nghỉ học từ ngày 1/2/2021. Thời gian nghỉ kéo dài đến hết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã thông báo trước đó, tức đến hết ngày 16/2/2021.

Trước đó, ngày 30/1, Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai cũng đã ký văn bản gửi các Phòng GD-ĐT về việc cho các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ chiều 30/01/2021 cho đến khi có thông báo mới, đồng thời nghiêm cấm việc dạy thêm, học thêm. Cùng ngày, Sở GD-ĐT Thái Bình cũng có quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ 1/2, sớm hơn một tuần so với quy định. Theo đó, trẻ em và học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ – tin học, giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, trung tâm tư vấn du học trong toàn tỉnh nghỉ học từ 1/2 đến khi có thông báo mới. Ngày 29/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn đã quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 30/1 đến hết ngày 16/2/2021(tức mùng 5 Tết Nguyên đán). Như vậy, học sinh tỉnh Bắc Kạn sẽ nghỉ Tết sớm hơn 1 tuần so với lịch đã thông báo trước đó để phòng, chống dịch Covid-19. Cùng ngày, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tạm thời nghỉ học 3 ngày từ hôm nay (29/1) để rà soát các đối tượng liên quan đến các ca bệnh mắc Covid-19. Là tâm dịch, trưa 28/1, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký thông báo đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 29/1 cho đến khi có thông báo mới. Theo nội dung thông báo, từ 29/1, học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hoá, bồi dưỡng kỹ năng sống; học sinh, sinh viên, học viên tại các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong toàn tỉnh sẽ nghỉ học. Cùng ngày 28/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục trên địa bàn cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, đơn vị trực thuộc, trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục Kỹ năng sống và Hoạt động ngoài giờ chính khóa và Trung tâm Tư vấn du học nghỉ học từ ngày 29/01/2021 cho tới khi có thông báo đi học trở lại. Đêm 27/1, rạng sáng ngày 28/1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh đã họp khẩn để kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh quyết định tạm thời cho toàn bộ học sinh, sinh viên từ cấp mầm non đến đại học trong toàn tỉnh sẽ nghỉ thời từ ngày 28/1 đến hết tuần. Hạn chế tối đa các hoạt động tụ tập đông người, các địa phương dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng chống dịch./.

Theo: N.T/VOV.VN

