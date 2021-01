Hải Phòng xử phạt mức cao nhất tập trung quá 20 người ở nơi công cộng

Sáng 31.1, tại buổi làm việc với Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hải Phòng, ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sau khi xét nghiệm 2.032 mẫu liên quan đến Bệnh viện Trẻ em có kết quả âm tính, thành phố đề nghị sau 3 ngày nữa xét nghiệm lần 2, đến thời điểm bảo đảm an toàn sẽ xem xét cho phép mở lại toàn bộ Bệnh viện Trẻ em. Trước mắt cho mở lại Khoa Hồi sức tích cực để kịp thời cứu chữa bệnh nhi nặng, chỉ nhận những trường hợp chuyển tuyến và cấp cứu chuyển tới. Sở Y tế kiểm tra tất cả các bệnh viện đảm bảo tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch. Khẩn trương rà soát các vật tư tiêu hao, mua sắm trang thiết bị thiết yếu đề phòng dịch bùng phát. Khẩn trương xây dựng phương án bệnh viện dã chiến, gọn nhẹ, bảo đảm đủ các yếu tố cách ly, điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, Bệnh viện Kiến An. Ngành Y tế phải đảm bảo sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm đủ mức 10 nghìn mẫu. Thành phố giao Ban Giám hiệu Trường Đại học Hải Phòng và Trường Đại học Hàng Hải xem xét cho sinh viên nghỉ học sớm, để trưng dụng khu ký túc xá làm khu cách ly tập trung. Văn phòng UBND thành phố ban hành văn bản yêu cầu đóng cửa 3 sân golf trên địa bàn thành phố từ 12h ngày 31.1. Giao huyện Vĩnh Bảo lập chốt kiểm soát dịch tại khu vực cầu Nghìn. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tránh tụ tập đông quá 20 người tại nơi công cộng, đề nghị lực lượng công an và các ngành chức năng tiến hành xử phạt ở khung cao nhất để răn đe, nhưng nơi nào cố tình vi phạm rút giấy phép hoạt động và xử lý nghiêm ở mức hình sự.

