Hà Nội đã có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Nam sinh viên quê Hải Dương, trú tại Cầu Giấy (Hà Nội) đi khám tại BV Bạch Mai và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra còn có 2 người là nhân viên an ninh ở sân bay Vân Đồn.

Tối 28/1, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là nam sinh viên quê ở Chí Linh, Hải Dương và hiện đang thường trú tại số 58 ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy.

Báo cáo cho thấy, ngày 27/1 bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 28/1 do Bệnh viện Bạch Mai thực hiện xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đã được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.



Theo CDC Hà Nội, nam sinh viên L.V.T. (sinh năm 2001, quê Chí Linh, Hải Dương), hiện đang trú tại Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân đang đi học ngoại ngữ tại Hà Nội. Ngày 23/1/2021, bệnh nhân về Hoàng Hoa Thám, Chí Linh, Hải Dương gặp bạn là bệnh nhân H.T.N. dương tính với SARS-CoV-2 (Chí Linh, Hải Dương).

Khoảng 4h sáng ngày 26/1, bệnh nhân trở về Hà Nội đi xe Limousin và đi học tại Trung Tâm Anh Ngữ Zim, 65 Yên Lãng, Trung Liệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đến ngày 27/1, bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, đau họng. Cùng ngày, bệnh nhân đi khám tại phòng khám P308, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 28/1, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 28/1/2021 (do Bệnh viện Bạch Mai thực hiện).

Đại diện CDC Hà Nội cho biết, đã xác minh được 34 trường hợp F1 của người này. Tuy nhiên, bệnh nhân này di chuyển rất nhiều với lịch trình dày đặc nên sẽ phải tiếp tục điều tra lịch trình. Hiện nay, cơ quan chức năng đang thực hiện công tác điều tra, khoanh vùng, cách ly, khử khuẩn tại quận Cầu Giấy.

Trước đó, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 28/1, báo cáo cho biết, liên quan đến ca bệnh 1553, huyện Sóc Sơn cho biết có 1 trường hợp ở xã Kim Lũ đã dương tính lần 1 với Covid-19. Trường hợp này là nhân viên an ninh ở sân bay Vân Đồn và có tiếp xúc với BN 1553. Huyện đã rà soát xác định có 24 F1, 222 F2 và 500 trường hợp F3.

Quận Tây Hồ cũng báo cáo về 1 trường hợp là nhân viên an ninh Sân bay Vân Đồn (thường trú tại Tứ Liên) có kết quả dương tính lần 1 trong sáng 28/1. Quận đã rà soát xác định 10 trường hợp F1, 33 F2 và 37 F3. Đặc biệt, có 1 trẻ tại trường mầm non Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) là cháu và có tiếp xúc gần với BN1553. Trường mầm non Tứ Liên đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

(Theo: Minh Khánh/VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-da-co-3-truong-hop-duong-tinh-voi-sars-cov-2-833794.vov