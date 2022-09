Giải cứu nam thanh niên trên mái nhà

Rạng sáng ngày 16/9, qua tiếp nhận nguồn tin báo của người dân ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường, giải cứu một nam thanh niên có biểu hiện bất thường ở trên mái nhà.

Nhận được tin báo của người dân, Công an xã An Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tiếp cận nam thanh niên. Sau 30 phút tích cực trấn an tinh thần, thuyết phục, nam thanh niên tiếp tục ngồi trên mái nhà. Sau đó, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận khống chế, đưa được nam thanh niên xuống đất an toàn. Qua xác minh đối tượng ngụ xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh. Người nhà nam thanh niên cho biết, đối tượng có tiền sử mắc bệnh tâm thần, bỏ nhà đi từ ngày 14/9. Gia đình đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa gặp. Lực lượng Công an đã bàn giao nam thanh niên cho gia đình đưa về nhà quản lý.

CTV Đoàn Diểu/THĐT