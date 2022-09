Giải cứu nam thanh niên có ý định tự tử

Tối ngày 26/9, người dân phát hiện một nam thanh niên trên cầu Vàm Cống có ý định tự tử. Nhận tin báo của người dân, Công an huyện Lấp Vò đã triển khai lực lượng giải cứu nam thanh niên này.

Lúc 20 giờ 55 phút, người dân phát hiện một người thanh niên có ý định tự tử tại cầu Vàm Cống nên đã báo công an. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Lấp Vò đã cử tổ công tác gồm 12 cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường triển khai đội hình cứu nạn. Sau gần 30 phút vận động, thuyết phục lực lượng cứu hộ đã đưa thanh niên vào nơi an toàn.

Qua điều tra xác minh, nam thanh niên ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang có ý định nhảy cầu Vàm Cống tự tử do bức xúc trong công việc làm ăn.

CTV Đoàn Diểu/THĐT