Giá xăng tăng thêm 921 đồng, giá bán cao nhất 31.578 đồng/lít

Từ 15h chiều nay (1/6), giá xăng E5RON92 tăng thêm 602 đồng/lít; giá xăng RON95 tăng 921 đồng/lít, giá dầu diezel tăng 841 đồng/lít/kg; giá dầu hỏa tăng 941 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 303 đồng/lít/kg.

Thực hiện Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, liên Bộ Công Thương – Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu áp dụng từ 15h00 chiều nay (1/6).

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 602 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành lên mức 30.235 đồng/lít; Giá xăng RON95-III tăng 921 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành và giá bán mới là 31.578 đồng/lít.

Giá dầu diezel 0.05S tăng 841 đồng/lít và giá bán mới không cao hơn 26.394 đồng/lít; Giá dầu hỏa không cao hơn 25.346 đồng/lít sau khi tăng 941 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 303 đồng/kg để có giá bán mới là 20.901 đồng/kg.

Liên Bộ tiếp tục không trích lập Quỹ BOG đối với các loại xăng, giảm trích lập Quỹ BOG đối với dầu diesel xuống mức 100 đồng/lít (kỳ trước trích lập ở mức 300 đồng/lít), giảm trích lập Quỹ BOG đối với dầu hỏa xuống mức 100 đồng/lít (kỳ trước trích lập là 300 đồng/lít) và giảm trích lập Quỹ BOG đối với dầu mazut xuống mức 300 đồng/kg (kỳ trước trích lập ở mức 400 đồng/kg).

Chi sử dụng Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít và xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít (kỳ trước chi 300 đồng/lít), các mặt hàng dầu không chi.

Theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới trong thời gian giữa 2 kỳ điều hành giá vừa qua có nhiều biến động. Nguồn cung cho thị trường (nhất là khu vực châu Âu) tiếp tục chịu ảnh hưởng từ việc các nước châu Âu đã thống nhất tăng mức cấm vận đối với các sản phẩm xăng dầu từ Nga, trong khi đó tồn kho dầu thô của Mỹ vẫn ở mức thấp.

Việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phong tỏa để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Thượng Hải từ 1/6/2022 sẽ hỗ trợ cầu xăng dầu tăng mạnh và nhu cầu một số mặt hàng xăng, dầu tăng khi đang vào mùa lái xe mùa Hè tại Mỹ. Các yếu tố trên đã đẩy giá các mặt hàng xăng dầu tăng khá cao so với kỳ điều hành trước.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 1/6 và kỳ điều hành ngày 23/5 là 144,006 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,637 USD/thùng, tương đương tăng 1,87% so với kỳ trước); 151,947 USD/thùng xăng RON95 (tăng 5,746 USD/thùng, tương đương tăng 3,93% so với kỳ trước; 144,686 USD/thùng dầu hỏa (tăng 6,836 USD/thùng, tương đương tăng 4,96% so với kỳ trước); 146,963 USD/thùng dầu diesel (tăng 6,170 USD/thùng, tương đương tăng 4,38% so với kỳ trước); 656,199 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 13,332 USD/tấn, tương đương tăng 2,07% so với kỳ trước).

Từ đầu năm 2022 đến nay, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện 14 lần điều chỉnh giá xăng dầu. Trong 6 kỳ điều hành gần đây, giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng. Lần điều chỉnh gần nhất (ngày 23/5), giá xăng E5RON92 tăng 674 đồng/lít; Giá xăng RON95-III tăng 669 đồng/lít nhưng giá dầu diezen 0.05S giảm 1.097 đồng/lít; Giá dầu hỏa giảm 763 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 962 đồng/kg.

(Theo: Nguyễn Quỳnh/VOV.VN)

Link gốc