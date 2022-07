Giá xăng giảm tiếp 3.605 đồng/lít

Giá xăng E5RON92 giảm 2.715 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 3.605 đồng/lít; giá các loại dầu giảm từ 1.099 – 1.735 đồng/lít/kg.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 21/7, giá các mặt hàng xăng, dầu tiếp tục giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 25.073 đồng/lít (giảm 2.715 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 997 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 26.070 đồng/lít (giảm 3.605 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Giá dầu diesel không cao hơn 24.858 đồng/lít (giảm 1.735 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá dầu hỏa không cao hơn 25.246 đồng/lít (giảm 1.099 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.548 đồng/kg (giảm 1.164 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương-Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 950 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 950 đồng/lít; dầu diesel ở mức 550 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 700 đồng/lít (kỳ trước là 800 đồng/lít) và dầu mazut ở mức 950 đồng/kg; không chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành vừa qua (từ 11- 21/7) tiếp tục có những diễn biến trái chiều. Đầu kỳ, do lo ngại về suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng, bên cạnh đó, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng cùng với việc thị trường hàng hóa New York giảm mạnh lãi suất mở trong hợp đồng tương lai… đã khiến giá xăng dầu giảm.

Gần đây, những lo ngại về nguồn cung lại bị đẩy lên khi Mỹ và phương Tây tiếp tục thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Nga và việc Arab Saudi thông tin đến Tổng thống Mỹ (trong chuyến thăm của ông Bidden đến Trung Đông) về việc thiếu công suất lọc dầu nên giá xăng dầu lại có xu hướng tăng.

Tuy nhiên, nhìn chung, giá xăng dầu trong kỳ vừa qua diễn biến tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành giá là 112,003 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 16,704 USD/thùng, tương đương giảm 12,978% so với kỳ trước); 116,243 USD/thùng xăng RON95 (giảm 20,287 USD/thùng, tương đương giảm 14,859% so với kỳ trước; 134,261 USD/thùng dầu hỏa (giảm 6,597 USD/thùng, tương đương giảm 4,683% so với kỳ trước); 135,510 USD/thùng dầu diesel (giảm 11,195 USD/thùng, tương đương giảm 7,631% so với kỳ trước); 487,733 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 46,017 USD/tấn, tương đương giảm 8,621% so với kỳ trước).

(Theo: Nguyễn Quỳnh/VOV.VN)

Link gốc