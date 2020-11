Giá xăng E5RON92 tăng hơn 600 đồng/lít từ chiều nay

Giá xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng từ 15h30 chiều nay (26/11). Sau khi điều chỉnh, giá xăng E5RON92 tăng 609 đồng/lít so với giá hiện hành.

Tại kỳ điều hành xăng dầu hôm nay (26/11/2020), Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) đối với xăng E5RON92, dầu hỏa và dầu mazut; trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu diesel xuống mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 200 đồng/lít); đồng thời tăng chi sử dụng Quỹ Bình ổn đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.000 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít, dầu diesel ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 200 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: tăng 609 đồng/lít so với giá hiện hành (không cao hơn 14.494 đồng/lít);

Xăng RON95-III: tăng 650 đồng/lít (không cao hơn 15.351 đồng/lít );

Dầu diesel 0.05S: tăng 596 đồng/lít (không cao hơn 11.434 đồng/lít);

Dầu hỏa: tăng 576 đồng/lít (không cao hơn 10.138 đồng/lít);

Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 651 đồng/kg (không cao hơn 11.742 đồng/kg).

Về diễn biến có sự biến động tăng giá xăng dầu trong nước, cơ quan quản lý Nhà nước lý giải: Giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua giảm nhẹ trong những ngày đầu sau đó tăng mạnh (giá xăng dầu thành phẩm bình quân 15 ngày vừa qua tăng từ 9-15%).

Giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 26/11/2020 tăng mạnh (có những mặt hàng như diesel, dầu hỏa, dầu mazut tăng đột biến), cụ thể: 46,377 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,00 USD/thùng, tương đương tăng 9,45% so với kỳ trước); 47,526 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,96 USD/thùng, tương đương tăng 9,07% so với kỳ trước); 48,633 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 6,32 USD/thùng, tương đương tăng 14,93% so với kỳ trước); 46,764 USD/thùng dầu hỏa 0.05S (tăng 5,54 USD/thùng, tương đương tăng 13,43% so với kỳ trước); 285,145 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 28,40 USD/tấn, tương đương tăng 11,06% so với kỳ trước).

(Theo: Nguyên Long/VOV.VN)

