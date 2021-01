Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh từ chiều nay

Giá các loại xăng tăng từ 430 – 451 đồng/lít; giá các loại dầu tăng từ 271 – 370 đồng/lít so với giá bán trước khi điều chỉnh.

Liên Bộ Công Thương – Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h00 chiều 11/1. Cụ thể, đối với mặc hàng xăng E5RON92, Liên Bộ quyết định tăng 430 đồng/lít để có giá bán mới không cao hơn 15.948 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 451 đồng/lít và giá bán mới không cao hơn 16.930 đồng/lít.

Mặt hàng dầu diesel 0.05S tăng 271 đồng/lít, không cao hơn 12.647 đồng/lít; dầu hỏa tăng 370 đồng/lít đưa mức giá bán mới là 11.558 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giữ nguyên giá như kỳ điều hành trước là 12.272 đồng/kg.

Liên Bộ cũng quyết định không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu, ngoại trừ mặt hàng xăng RON95 trích lập ở mức 100 đồng/lít. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít, dầu diesel ở mức 200 đồng/lít, dầu hỏa chi ở mức 300 đồng/lít; dầu mazut ở mức 181 đồng/kg.

Theo Liên Bộ, sở dĩ giá xăng dầu trong kỳ điều hành này có mức tăng mạnh là do giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua tăng giảm đan xem nhưng xu hướng chung là tăng. Giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11/1 là 55,852 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,49 USD/thùng, tương đương tăng 4,67% so với kỳ trước); 57,024 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,68 USD/thùng, tương đương tăng 4,93% so với kỳ trước); 56,376 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 1,06 USD/thùng, tương đương tăng 1,91% so với kỳ trước); 55,877 USD/thùng dầu hỏa 0.05S (tăng 1,34 USD/thùng, tương đương tăng 2,07% so với kỳ trước); 312,468 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 6,71 USD/tấn, tương đương tăng 2,19% so với kỳ trước).

Đây là lần tăng giá xăng dầu lần thứ 4 liên tiếp trong vòng 3 tháng qua.

(Theo: Nguyễn Quỳnh/VOV.VN)

Link gốc