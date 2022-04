Giá xăng, dầu tiếp tục giảm từ chiều 12/4

Giá xăng E5RON92 giảm 838 đồng/lít so với giá hiện hành, giá xăng RON95-III giảm 836 đồng/lít; giá dầu diezel 0.05S giảm 700 đồng/lít, giá dầu hỏa giảm 737 đồng/lít, giá dầu mazut giữ ổn định.

Liên Bộ Công Thương – Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước, áp dụng từ 15h00 ngày 12/4. Theo đó, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng E5RON92 ở mức 550 đồng/lít và RON95 ở mức 650 đồng/lít, dầu diesel ở mức 500 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 350 đồng/lít và dầu mazut không trích lập. Liên Bộ cũng quyết định chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với mặt hàng dầu mazut ở mức 481 đồng/kg, các mặt hàng xăng dầu khác không chi.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 26.471 đồng/lít (giảm 838 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 847 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 27.317 đồng/lít (giảm 836 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Giá dầu diezel 0.05S không cao hơn 24.380 đồng/lít (giảm 700 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 23.027 đồng/lít (giảm 737 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.929 đồng/kg (ổn định so với giá bán lẻ hiện hành). Theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới có những diễn biến trái chiều trong hơn 10 ngày qua. Giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới có sự tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm với các loại xăng dầu trừ dầu mazut tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 1/4 và kỳ điều hành ngày 12/4 là 119,686 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 7,151 USD/thùng, tương đương giảm 5,64% so với kỳ trước); 123,016 USD/thùng xăng RON95 (giảm 7,534 USD/thùng, tương đương giảm 5,77% so với kỳ trước); 130,303 USD/thùng dầu hỏa (giảm 10,254 USD/thùng, tương đương giảm 7,30% so với kỳ trước); 133,579 USD/thùng dầu diezel (giảm 7,148 USD/thùng, tương đương giảm 5,08% so với kỳ trước); khoảng 697,824 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 18,697 USD/tấn, tương đương tăng 2,75% so với kỳ trước).

(Theo: Nguyễn Quỳnh/VOV.VN)

Link gốc